Gazipaşa'da 1 Ayda 168 Asayiş Olayı Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazipaşa'da 1 Ayda 168 Asayiş Olayı Yaşandı

Gazipaşa\'da 1 Ayda 168 Asayiş Olayı Yaşandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında 168 asayiş olayının yaşandığı, 33 narkotik operasyonunun yapıldığı ve 47 trafik kazasının meydana geldiği bildirildi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, 169 araç ile 44 motosiklet trafikten men edildi.

08.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında 168 asayiş olayının yaşandığı Gazipaşa'da, 33 narkotik operasyonu yapıldı. 1 aylık dönemde ilçede 47 trafik kazası meydana gelirken, 169 araç ile 44 motosiklet trafikten men edildi.

Gazipaşa'da, 1 Nisan- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarının istatistiki verileri paylaşıldı. Kurumlardan elde edilen bilgiye göre, Gazipaşa'da jandarma bölgesinde 47, emniyet bölgesinde 121 olmak üzere toplamda 168 asayiş olayı yaşandı.

33 narkotik operasyonu yapıldı

İlçede huzur ve güven ortamının devamına yönelik çalışmalarına devam eden jandarma ve polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. 1 Nisan- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında jandarma bölgesinde 4, emniyet bölgesinde 29 olmak üzere toplamda 33 narkotik operasyonu yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 47 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan narkotik operasyonlarında 16 gram esrar maddesi, 9 gram metanfetamin, 12 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 1 adet ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

1 ayda 47 trafik kazası meydana geldi

Gazipaşa'da 1 Nisan- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsayan 1 aylık dönemde toplamda 47 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 7'si jandarma bölgesinde, 40'ı ise emniyetin sorumluluk alanında yaşandı. Bu dönemde meydana gelen kazaların 30'u yaralanmalı, 17'si de maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Denetimler sıklıkla devam ediyor

Aynı dönemde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise, jandarma bölgesinde 3 bin 533 araç, emniyet bölgesinde 9 bin 115 araç olmak üzere toplamda 12 bin 648 araç kontrol edildi. Bir aylık sürede gerçekleşen denetimlerde 169 araç trafikten men edildi. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştıran kolluk kuvvetleri, jandarma bölgesinde bin 2, emniyet bölgesinde 708 olmak üzere toplamda bin 710 motosikleti kontrol etti. Yapılan kontrollerde 366 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, 44 adet motosiklet trafikten men edildi.

748 aranan şahıs yakalandı

1 Nisan- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında şahıslar üzerinde de denetim yapan ekipler, jandarma bölgesinde 44 bin 297, emniyet bölgesinde 7 bin 195 olmak üzere toplamda 51 bin 492 şahısın bilgilerini sorguladı. Farklı suç ve ihlallerden arama kaydı bulunan 748 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Jandarma, Narkotik, Gazipaşa, 1 Mayıs, Antalya, trafik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da 1 Ayda 168 Asayiş Olayı Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
10:57 Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor
10:50 Para piyasalarında son durum DolarTL 32,30 seviyesinden işlem görüyor Para piyasalarında son durum! Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:38 Kim Jong Un’u yıkan ölüm Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti Kim Jong Un'u yıkan ölüm! Kuzey Kore propaganda ustasını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 11:53:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da 1 Ayda 168 Asayiş Olayı Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement