Gazipaşa\'da elektrik işçisi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen otobüs kazasının ardından, bölgede elektrik hattı onarımı yapan bir işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi'nde meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 9'u ağır olmak üzere 32 yolcunun yaralandığı otobüs kazasının ardından yaşandı. Kazada, otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu bölgedeki elektrik nakil hatlarında hasar oluştu. Hasarı onarmak için sabah saatlerinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından bölgeye ekip gönderildi. Elektrik şirketi personeli Orhan E., onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay yerinde bulunan çalışma arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orhan E., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından Orhan E., ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA