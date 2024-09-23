Gazipaşa\'da Gürültü Yapan Araca 50 Bin TL Ceza

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde vatandaşların şikayeti üzerine durdurulan bir otomobilin, abartı egzoz takıldığı, standart dışı araç cam filmi bulunduğu ve diğer trafik kurallarına aykırı birçok ihlal içerdiği gerekçesiyle sürücüsüne 50 bin TL ceza yazıldı. Trafikten men edilen araç ise otoparka çekildi.

Gazipaşa'da M.E.Ç. isimli şahsın kullandığı 07 BSA 028 plakalı otomobil, gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği için vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde motosiklet denetimi yapan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, söz konusu aracı fark ederek durdurdu. Yapılan incelemede, otomobilde abartı egzoz takıldığı, araçta standart dışı araç cam filmi kullanıldığı ve aracın diğer trafik kurallarına aykırı birçok ihlal içerdiği tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye toplam 50 bin TL ceza kesildi. Ceza işlemlerinin ardından otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ANTALYA