Gazipaşa’da inşaat malzemeleri deposundaki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan bir inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde Sinan Özel'e ait inşaat malzemeleri deposunda çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Gazipaşa Birimi, Gazipaşa Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. İlk belirlemelere göre depoda maddi hasar meydana gelirken, yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.