Gazipaşa\'da Korsan Taşımacılığa Darbe

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik yapılan denetimlerde 120 araç kontrol edilirken, 20 araca ceza yazıldı. Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Tuncel korsanla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirtti.

Gazipaşa'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gazipaşa İlçe Trafik ve Jandarma Trafik ekiplerinin katılımıyla korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası'nın girişimleriyle Gazipaşa- Alanya Havalimanı çıkışında yapılan denetimde 120 araç kontrol edilirken, yasa dışı yolcu taşıdığı tespit edilen 20 araca idari para cezası uygulandı. - ANTALYA