Gazipaşa\'da Misafirlikte Ölüm

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 1 ay önce yerleşen 62 yaşındaki adam, evinde misafir ettiği arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 1 ay önce Gazipaşa'ya yerleşen ve burada tek başına yaşayan Metin Yıldız (62), dün şehir dışından gelen arkadaşını evinde misafir etti. Akşam birlikte vakit geçiren Yıldız ve arkadaşı, gece saatlerinde uykuya daldı. Sabah uyandığında Metin Yıldız'ı hareketsiz şekilde bulan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine söz konusu adrese giden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme gerçekleştirdi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Yıldız'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak, cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldız'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA