Gazipaşa'da Motosiklet Kask Denetimi

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik kask denetimi yapıldı. Denizkızı Kavşağı'nda yapılan denetimlerde dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsüne 100 bin TL idari para cezası kesildi.

İlçede kask kullanımının önemine dikkat çekmek ve meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını minimuma indirmek amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulamaları sürüyor. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimler, şehrin farklı noktalarında devam ederken; ilçenin işlek caddelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimlerini sürdürüyor. Denizkızı Kavşağı'nda yapılan uygulamalarda çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilip, trafikte seyir halindeyken kask kullanmayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Bir sürücüye de plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak, 'Dur' ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, abart egzozlu araç kullanmak suçlarından toplam 100 bin lira ceza kesildi. - ANTALYA