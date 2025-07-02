Gazipaşa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Mevkii'nde meydana geldi. Geçtiğimiz gün yanan alandan yeniden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, itfaiye ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan 4 arazöz 24 orman personeli ve 15 belediye personelinin müdahalede bulunduğu yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. - ANTALYA