Gazipaşa'da park halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Gazipaşa'da park halindeki otomobil alev aldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Otomobil sürücüsü, yangını 2 yangın tüpüyle söndüremediklerini belirtti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

25.04.2024 13:20
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Gazipaşa'da park halindeki otomobil alev aldı

Otomobil sürücüsü: "2 yangın tüpüyle söndüremedik"

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın çıktığı anda müdahale ettiklerini belirten sürücü, "İki tane yangın tüpüyle müdahale ettik, sönmedi. İtfaiye söndürdü" dedi.

Olay, Selinus Sahili, Kızılin Mevkiinde meydana geldi. Araç sürücüsü İbrahim Sönmez, otomobilini park ederek sahil turu yaptı. Bu sırada otomobilin ön bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada araç sürücüsü ile bazı kişiler de yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde hasara yol yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

"Ucuz atlattık"

Yanan aracına yangın tüpüyle müdahale ettiğini dile getiren İbrahim Sönmez, itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangının söndürüldüğünü dile getirdi. Sönmez, "Aracım park halindeydi. Ön kaputtan alev almaya başladı. Çevredekilerin de yardımıyla 2 tane yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştık. Yangını söndüremedik ve itfaiyeye başvurduk. İtfaiye geldi ve söndürdü, sonuç bu. Çok şükür LPG alev almadı. Ucuz atlattık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da park halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

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