Gazipaşa'da Polise Direniş: 4 Gözaltı

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Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde polis memurlarına görevi yaptırmamak için direnen ve hakaret eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan birinin olay esnasında polis memurunun kıyafetine zarar verdiği belirtildi.

Olay, gece 02.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.A.Y., S.C., O.Y.Ç. ve G.Ö. isimli şahıslar, görevi başındaki polis memurlarına tehdit ve hakaretlerde bulundu. Şüphelilerden G.Ö.'nün ise bir polis memurunun kıyafetine zarar verdiği belirtildi. Olayın ardından polis memurları, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, A.A.Y., S.C., O.Y.Ç. ve G.Ö. isimli şahısları gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - ANTALYA