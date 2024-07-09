Gazipaşa'da Tapu Müdürlüğünde Usulsüz İşlemlere Yönelik Operasyon: 7 Gözaltı

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Gazipaşa'da Tapu Müdürlüğünde yapılan usulsüz işlemlere yönelik yapılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında aralarında Gazipaşa eski Tapu Müdürü'nün de bulunduğu 7 şüpheli, KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Gazipaşa Tapu Müdürlüğünde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin operasyon yapıldı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının incelemelerinin ardından harekete geçen KOM ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Gazipaşa eski Tapu Müdürü'nün de olduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Alanya'ya götürüldü.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - ANTALYA