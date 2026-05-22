Gazipaşa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 164 Bin Hap Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 164 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gazipaşa ilçesinde 9 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 9 ikamet ile 3 iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 164 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA