Gazipaşa\'da Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında doğu illerinden geldiği belirlenen bir otomobilde bin 600 adet ecstacy, bir adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın doğu giriş kapısı olarak gösterilen Güney Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda denetimlerine devam ediyor. Jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde şüphe üzerine yapılan aramada otomobilin koltuğuna gizlenmiş bin 600 adet ecstacy hap ile bir adet tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA