Gazze'de Açlık Silah Olarak Kullanılıyor

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan tırların sayısının yetersiz olması nedeniyle açlık devam ederken, Filistinliler bölgeye giren az sayıdaki yardım tırlarına akın ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeye hazırlanırken, bölgede açlığı bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistinliler bölgeye giren az sayıdaki yardım tırlarına akın ediyor. Gazze'nin kuzeyinde Zikim Geçidi yakınlarında her gün binlerce Filistinli insani yardım kamyonlarını beklerken, tırların bölgeye girmesi ile ailelerine yemek götürmek için tırlara akın ediyor. İsrail ordusu ise, insani yardıma ulaşmaya çalışanların üzerine ateş açmaya devam ediyor. Son 24 saatte insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 304 kişi de yaralandı.

İsrail'in 27 Temmuz'dan itibaren yardım girişine izin verdiği Gazze Şeridi'ne bugüne kadar bin 210 yardım tırı giriş yaptı. Bu sayı bölgenin ihtiyaç duyduğu 8 bin 400 tırlık yardımın yalnızca yüzde 14'üne karşılık geliyor. - GAZZE