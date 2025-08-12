Gazze'de Açlıktan 5 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 5 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 103'ü çocuk olmak üzere 227'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE