Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 47 Bin'i Geçti - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 47 Bin'i Geçti

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze'de ölü sayısı 47 bin 35'e yükseldi.

20.01.2025 15:44
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İsrail ile Hamas'ın vardığı ateşkes anlaşmasının dün yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 47 bin 35'e, yaralananların sayısı 111 bin 91'e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında uzun müzakereler sonucu varılan ateşkes ve esir anlaşması dün yaklaşık 3 saat gecikmeyle TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin listesini iletmediğini belirterek ateşkesin olmayacağını açıklayan İsrail, anlaşma yürürlüğe girene dek Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 62'si enkaz altından çıkarılan toplamda 122 cesedin ve 341 yaralının getirildiğini bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te bölgede başlattığı saldırıların toplam bilançosunun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 47 bin 35'e, yaralı sayısının da 111 bin 91'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, 3-sayfa, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 47 Bin'i Geçti - Son Dakika

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