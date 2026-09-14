Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 2 sivil öldü, can kaybı 73 bin 786'ya çıktı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 2 sivil öldü, can kaybı 73 bin 786'ya çıktı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 25 sivilin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana ölenlerin sayısının bin 372'ye, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 73 bin 786'ya yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 786'ya yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 25 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 372'ye yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 831'e, yaralı sayısının da 4 bin 659'a ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 786'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 771'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi, Filistin, 3. Sayfa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 2 sivil öldü, can kaybı 73 bin 786'ya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 2 sivil öldü, can kaybı 73 bin 786'ya çıktı - Son Dakika
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