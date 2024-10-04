Gazze'de Can Kaybı 41,8 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 41,8 Bine Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41.802'ye yükseldi.

04.10.2024 14:33
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 802'ye, yaralıların sayısı ise 96 bin 844'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 364 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 802'ye, yaralıların sayısının 96 bin 844'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 41,8 Bine Ulaştı - Son Dakika

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