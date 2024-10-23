Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 792'ye Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 792'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 383 gündür sürüyor; hayatını kaybeden sayısı 42 bin 792'ye çıktı.

23.10.2024 13:16
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 792'ye, yaralı sayısı ise 100 bin 412'ye yükseldi.

İsrail, 383 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 792'ye, yaralı sayısının ise 100 bin 412'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 792'ye Ulaştı - Son Dakika

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