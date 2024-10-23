Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 792'ye Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 792'ye, yaralı sayısı ise 100 bin 412'ye yükseldi.

İsrail, 383 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 792'ye, yaralı sayısının ise 100 bin 412'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE