Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Aştı

3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 799'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 407 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 111 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 43 bin 799'a, yaralı sayısının ise 103 bin 601'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde saldırılarda yıkılan binaların enkazları altında yaklaşık 10 bin kişinin cansız bedeninin bulunduğu tahmin edilirken, can kaybının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. - GAZZE