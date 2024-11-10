Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Geçti - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Geçti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 43 bin 603 Filistinli yaşamını yitirdi, 102 bin 929 yaralı var.

10.11.2024 13:03
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İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43 bin 603'e, yaralıların sayısı 102 bin 929'a yükseldi.

İsrail, 401 gündür Gazze Şeridi'nde sivilleri katlediyor. Bölgeyi savaş uçaklarıyla yerle bir eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 51 Filistinli hayatını kaybederken, 164 Filistinli de yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 603'e, yaralı sayısının da 102 bin 929'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Geçti - Son Dakika

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