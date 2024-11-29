Gazze'de Can Kaybı 44 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 44 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti, toplam kayıp 44,363.

29.11.2024 14:45
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 33 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 44 bin 363'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 420 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 137 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 363'e, yaralı sayısının ise 105 bin 70'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 44 Bini Aştı - Son Dakika

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