Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 417'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 417'ye Yükseldi

Son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu Gazze'de toplam can kaybı 63 artarak 47.417'ye ulaştı.

29.01.2025 15:10
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Gazze Şeridi'nde İsrail'in son 24 saatte saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, daha önce yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 59 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu toplam can kaybı 47 bin 417'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirmesi, yıkılan binaların enkazından ise 59 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 63 can kaybının daha kayda geçtiği bildirildi. Ayrıca son 24 saatte 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 417'ye, yaralı sayısının 111 bin 571'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 417'ye Yükseldi - Son Dakika

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