Gazze'de Can Kaybı 48 Bine Ulaştı

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Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 8 sivilin cansız bedeninin çıkarılması sonucu 48 bin 219'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ateşkes sonrası başlatılan enkaz altındakileri arama çalışmaları çerçevesinde 8 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklanan son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 219'a, yaralı sayısının da 111 bin 665'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE