Gazze'de Can Kaybı 48 Bini Aştı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan binaların enkazından 12 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 543'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi. Daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından ise 12 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 543'e, yaralı sayısının da 111 bin 981'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE