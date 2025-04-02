Gazze\'de Can Kaybı 50 Bini Aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 423'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 55 can kaybının kayıtlara geçtiği, 55 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 66'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 597'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 50 bin 423'e, yaralı sayısı 114 bin 638'e yükseldi. - GAZZE