Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Geçti

01.08.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 60 bin 332'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, 554 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 9 bin 163'e, yaralı sayısı 35 bin 602'ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 332'ye, yaralı sayısı 147 bin 643'e ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı bin 383'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 53 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 383'e, yaralananların sayısı 9 bin 218'e yükseldi.

Ölüm tuzağı

Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla 27 Mayıs'tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç

15:10
Dünya diken üstünde Putin sonunda Trump’a yanıt verdi, resti çekti
Dünya diken üstünde! Putin sonunda Trump'a yanıt verdi, resti çekti
14:50
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber
''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
21:29
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 15:38:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.