Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 388'e Ulaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 388'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 259'a, yaralı sayısı 4 bin 148'e ulaştı. Bulunan toplam ceset sayısı ise 808 olarak açıklandı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 388'e, yaralı sayısı 174 bin 259'a yükseldi.