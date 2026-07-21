Gazze'de Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı Artıyor

21.07.2026 12:03
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 9 sivilin öldüğünü bildirerek ölü sayısını 73.293 olarak açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 sivilin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 73 bin 293'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9 sivilin hayatını kaybettiği ve 42 sivilin yaralandığı belirtilirken, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının bin 168'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 802'ye, yaralı sayısının da 3 bin 798'E ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 73 bin 293'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 906'ya ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Filistin, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

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