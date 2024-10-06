Gazze'de El Aksa Camii'ne Saldırı: 21 Ölü

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İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Camii'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

İsrail, gece gündüz Gazze Şeridi'nde sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinden bu yana bölgede soykırım faaliyeti sürdüren İsrail güçlerinin eylemlerine dünya sessiz kalırken, saldırılar da yoğunlaşarak devam ediyor. İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bulunan El Aksa Camii'ne düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 21'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in sivillerin sığındığı İbn Rüşd Okulu'na da saldırı düzenlediği ve 3 Filistinlinin öldüğü kaydedilirken, düzenlenen 2 saldırıda toplam 93 sivilin yaralandığı bildirildi. - GAZZE ŞERİDİ