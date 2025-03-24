Gazze'de İsrail Bombardımanında Can Kaybı 21 - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazze'de İsrail Bombardımanında Can Kaybı 21

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği gece bombardımanında 21 Filistinli yaşamını yitirdi, ölü sayısı 700'e ulaştı.

24.03.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin genelinde gece boyunca düzenlediği bombardımanda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin dört bir yanında yoğun saldırılar düzenliyor. Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun bölge genelinde gece boyunca düzenlediği saldırılarda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylelikle, İsrail'in saldırılarının yeniden başladığı geçtiğimiz hafta Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 700'e ulaştı.

"Allah bize yeter, O, işlerin en iyi düzenleyicisidir"

İsrail'in gece düzenlediği bombardımanına hedef olan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Gazze şehrinin Şucaiye mahallesinde oğlunu kaybeden Ibtisam al-Saifi, saldırının yerel saatle 03.30'da sıralarında meydana geldiğini belirtti. Ibtisam al-Saifi, "Gece namazını kılıyordum. Üzerime ağır bir şey düştüğünü hissettim. O anda büyük oğlum Sameh'i kurtarmak için bağırmaya başladım, ama duman ve toz yüzünden beni göremedi" dedi.

Diğer oğlunun kendisine kurtardığını söyleyen al-Saifi, "O anda, torunum üst kattaki odadan 'Babamı ve annemi kurtarın!' diye bağırıyordu. Komşular ve diğer aile üyeleri, oğlumu aramaya gittiler. Onu enkazın altında, eşini ise patlamanın gücüyle ikinci kattan sokağa düşmüş halde ölü bulduk" ifadelerini kullandı.

İsrail'e tepki gösteren Ibtisam al-Saifi, "Allah bize yeter, O, işlerin en iyi düzenleyicisidir. Allah'tan, İsrail'e ve onu destekleyenlere karşı intikam almasını diliyorum. Evlerimiz, İsrail'in bölgeyi bombalaması nedeniyle neredeyse tamamen yıkılmıştı, ancak bir kısmını yeniden inşa edip enkazın arasında oturmayı başardık. Bugün ise, tamamen yıkıldılar" şeklinde konuştu.

"Aileler, enkazlar arasında sıkışıp kalmış durumda"

Hamas, gece boyunca süren saldırılarda çok sayıda üyesinin öldüğünü belirtirken, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonun esirler serbest bırakılıncaya dek süreceğini aktardı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas sivil kıyafetlerle, sivil evlerden ve sivillerin arkasından savaşırsa, bu sivilleri tehlikeye atar ve korkunç bir bedel ödemelerine yol açar. Bu yüzden Gazze halkını savaş bölgelerinden tahliye olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hamas ise sivil halkı ve mülkleri askeri amaçlar için kullandığı suçlamalarını reddederek, "Mahalleyle olan iletişim tamamen kesildi ve insanların durumu bilinmiyor. Aileler, su, yemek ve ilaç olmadan, sağlık hizmetlerinin tamamen çökmüş olduğu bir ortamda enkazlar arasında sıkışıp kalmış durumda" açıklamasını yaptı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de İsrail Bombardımanında Can Kaybı 21 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 01:59:22. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Bombardımanında Can Kaybı 21 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement