Gazze'de İsrail Saldırısında 73 Ölü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerine ve Filistinlilerin sığındığı okullara düzenlediği saldırılarda en az 73 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail tankları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Valiliğinin doğusu ve merkezindeki bazı mahallere baskın düzenledi. Sağlık ekiplerinin açıklamasına göre İşgal güçlerinin Maan, Qizan al-Najjar ve al-Manara mahallelerine düzenlediği karadan ve havadan saldırılarda, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 51 kişi hayatını kaybetti ve 82 kişi de yaralandı.

İsrail Gazze Şehri'nde ise yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula ve Al-Amal Yetimhanesi'ne saldırı düzenledi. Okula yönelik saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, yetimhanenin hedef alınması sonucu ise 5 kişinin öldüğü öğrenildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 689'a, yaralıların sayısının ise 96 bin 625'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE