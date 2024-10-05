Gazze'de Ölü Sayısı 41 Bin 825'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Ölü Sayısı 41 Bin 825'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 41 bin 825, yaralı sayısı ise 96 bin 910.

05.10.2024 11:13
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 825'e, yaralıların sayısı ise 96 bin 910'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 825'e, yaralıların sayısının 96 bin 910'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Ölü Sayısı 41 Bin 825'e Ulaştı - Son Dakika

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