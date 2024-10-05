Gazze'de Ölü Sayısı 41 Bin 825'e Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 825'e, yaralıların sayısı ise 96 bin 910'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 825'e, yaralıların sayısının 96 bin 910'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE