Gazze'de Ölü Sayısı 51 Bini Aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 266'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 890 kişinin yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'nde 4 bin 950 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 51 bin 266'ya, yaralı sayısı ise 116 bin 991'e yükseldi.

Binlerce çocuk risk altında

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılarının uygulanmasının engellenmesi nedeniyle 602 bin çocuğun kalıcı felç ve kronik sakatlık riski altında olduğu belirtildi. Gazze'deki çocukların ayrıca yetersiz beslenme ve içme suyu eksikliği nedeniyle ciddi ve benzeri görülmemiş sağlık sorunları yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. - GAZZE