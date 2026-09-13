Gazze'de sivil araca İHA saldırısı, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de sivil araca İHA saldırısı, 13 kişi yaralandı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Tal el-Hava Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Filistin kaynaklarına göre yaralılar arasında olay yerinden geçen bir otobüsteki anaokulu öğrencileri de var; bazı yaralıların durumu ağır.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Tal el-Hava Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında anaokulu öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin batısındaki Tal el-Hava Mahallesi'nde sivil bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Filistin kaynaklarına göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kaynaklar, saldırının gerçekleştiği sırada olay yerinden geçen bir otobüste bulunan anaokulu öğrencilerinin de yaralananlar arasında olduğunu aktardı. Yaralılar, Şifa Hastanesi'ne götürülürken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Gazze Şeridi, Orta Doğu, 3. Sayfa, Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de sivil araca İHA saldırısı, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de sivil araca İHA saldırısı, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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