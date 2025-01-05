Gazze'de Son 24 Saatte 88 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 88 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 805'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 457 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 88 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 805'e, yaralı sayısının ise 109 bin 64'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE