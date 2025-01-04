Gazze'de Son Saldırılarda 59 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 59 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 717'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 456 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 59 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 273 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 717'ye, yaralı sayısının ise 108 bin 856'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail, iki hastanenin tahliyesini istedi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki en kritik iki hastane olan ve çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Beyt Lahya'daki Endonezya Hastanesi ve Cibaliye'deki El-Awda Hastanesi'nin derhal boşaltılmasını istedi. - GAZZE