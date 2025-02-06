Gazze'deki can kaybı 47.583'e ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki can kaybı 47.583'e ulaştı

İsrail saldırılarında son 24 saatte 2 sivil yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 47.583'e çıktı.

06.02.2025 14:30
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Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybetmesi, bölgede daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve yıkılan binaların enkazından 28 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 47 bin 583'e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması Gazze Şeridi'nde uygulanmaya devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 28 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun a yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 47 bin 583'e, yaralı sayısının da 111 bin 633'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Uluslararası, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki can kaybı 47.583'e ulaştı - Son Dakika

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