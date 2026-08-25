Gazze'deki Ölü Sayısı 73 Bin 431'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Ölü Sayısı 73 Bin 431'e Ulaştı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de ölü sayısının 73,431'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 431'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık ayrıca daha önce aldığı yaralar nedeniyle hastanede tedavi gören 2 sivilin kurtarılamadığını, bir kişinin cansız bedeninin de daha önceki saldırılar sonucunda oluşan bir enkazdan çıkarıldığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 296'ya yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 814'e, yaralı sayısının da 4 bin 296'ya ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 431'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 437'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'deki Ölü Sayısı 73 Bin 431'e Ulaştı - Son Dakika

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