Gazze'deki saldırılar sonucu sağlık tesislerinin yüzde 84'ü etkilendi - Son Dakika
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Gazze'deki saldırılar sonucu sağlık tesislerinin yüzde 84'ü etkilendi

Gazze\'deki saldırılar sonucu sağlık tesislerinin yüzde 84\'ü etkilendi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaştı. UNRWA, açıklamasında sağlık merkezleri de dahil olmak üzere Gazze şehrindeki sivil altyapının yüzde 70'inin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü belirtti. Ayrıca, sağlık tesislerinin yüzde 84'ünün saldırılardan etkilendiği vurgulandı.

15.02.2024 21:04  Güncelleme: 21:05
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaşarak, "Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 132 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaştı.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, "Şok edici görüntüler, sağlık merkezimiz de dahil olmak üzere Gazze şehrinde hayal edilemez yıkımı gösteriyor. Evler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere sivil altyapının yüzden 70'inde fazlası yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi. Hiçbir yer güvenli değil" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki saldırılar sonucu sağlık tesislerinin yüzde 84'ü etkilendi - Son Dakika

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