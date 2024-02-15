Gazze\'deki saldırılar sonucu sağlık tesislerinin yüzde 84\'ü etkilendi

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaşarak, "Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 132 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaştı.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, "Şok edici görüntüler, sağlık merkezimiz de dahil olmak üzere Gazze şehrinde hayal edilemez yıkımı gösteriyor. Evler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere sivil altyapının yüzden 70'inde fazlası yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi. Hiçbir yer güvenli değil" denildi. - GAZZE