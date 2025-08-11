Gazze'deki Sivil Kaybı 61 Bine Yaklaştı - Son Dakika
Gazze'deki Sivil Kaybı 61 Bine Yaklaştı

11.08.2025 16:38
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61.499'a, yaralı sayısı ise 153.575'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 499'a, yaralananların sayısı 153 bin 575'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 69 kişinin hayatını kaybettiği, 362 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bu sayılarla birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 499, yaralananların sayısının 153 bin 575'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 9 bin 989 kişinin hayatını kaybettiği, 41 bin 534 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 29 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 807'e, sayısı 13 bin 21'e yükseldi.

Gazze'de 2'si çocuk 5 kişi daha hayatını kaybetti

Bakanlık aynı zamanda, İsrail'in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesiyle oluşan bilançoya ilişkin de açıklama yaparak, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti. Açıklanan son sayılarla, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 101'ü çocuk 222'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

