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Gazze Şeridi'nde Baba, Oğluna Bisküvi Vererek Cennete Uğurladı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Baba, Oğluna Bisküvi Vererek Cennete Uğurladı

İsrail'in 83 gündür devam eden saldırıları sonucunda can kaybının arttığı Gazze Şeridi'nde, baba oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca elindeki bisküviyi oğluna vererek 'Al bu bisküviyi de cennete götür' dedi.

Gazze Şeridi\'nde Baba, Oğluna Bisküvi Vererek Cennete Uğurladı
28.12.2023 - 17:26,
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Gazze Şeridi'nde oğluna bisküvi almaya giden Filistinli baba döndüğünde oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca elindeki bisküviyi oğluna vererek "Al bu bisküviyi de cennete götür" dedi.

İsrail Gazze Şeridi'ni 83 gündür vuruyor. Ayrım gözetmeksizin bölgede tüm noktaları vuran İsrail ordusu, çocuk, kadın demeden insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bugün İsrail güçlerinin yoğun bombardımanı nedeniyle can kaybı 21 bin 320'ye yükselirken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun saldırılar düzenlendi. Kentten tüm dünyaya yayılan görüntülerde oğlu için bisküvi almaya giden Filistinli bir babanın döndüğünde evladının cansız bedeniyle karşılaştığı anlar yürek yaktı. Oğlunun eline aldığı bisküviyi tutuşturan Filistinli babanın, gözyaşları içinde "Al bu bisküviyi de cennete götür" ifadeleri izleyenlere duygulu anlar yaşattı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze Şeridi'nde Baba, Oğluna Bisküvi Vererek Cennete Uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Baba, Oğluna Bisküvi Vererek Cennete Uğurladı - Son Dakika
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