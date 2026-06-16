Gebze Adliye Önünde Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Gebze Adliye Önünde Silahlı Saldırı

Gebze Adliye Önünde Silahlı Saldırı
16.06.2026 17:04
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliye önünde silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltında.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Adliye Sarayı önünde bulunan E.A.'ya henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan E.A. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelilerden biri polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan diğer şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze Adliye Önünde Silahlı Saldırı - Son Dakika

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