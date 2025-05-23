Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 10 metrelik kuyuda baygın halde bulunan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Mollafenari bölgesinde, ormanlık alanda bir kuyuda 3 kişinin baygın halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İçi duman dolu olduğu öğrenilen yaklaşık 10 metrelik kuyuda bulunan şahıslar için kurtarma çalışması başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de 10 Metrelik Kuyuda 3 Kişi Baygın Halde Bulundu - Son Dakika
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