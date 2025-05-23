Gebze\'de 10 Metrelik Kuyuda 3 Kişi Baygın Halde Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 10 metrelik kuyuda baygın halde bulunan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Mollafenari bölgesinde, ormanlık alanda bir kuyuda 3 kişinin baygın halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçi duman dolu olduğu öğrenilen yaklaşık 10 metrelik kuyuda bulunan şahıslar için kurtarma çalışması başlatıldı. - KOCAELİ