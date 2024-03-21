Gebze\'de 113 Bin TL Değerinde Ziynet Eşya Çalan Kadına Ev Hapsi Cezası

Düzce'de Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Düzce'de telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul'da ikamet eden D.C, Karabük'te yaşayan Irak uyruklu A.F'yi telefonla arayarak 'Adınız terör örgütüne karıştı, sınır dışı edileceksiniz.' diyerek evdeki tüm paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. A.F, şüphelinin yönlendirmesiyle Düzce'ye gelerek paraları teslim etmek istedi ancak durumdan şüphelenerek yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek D.C'yi gözaltına aldı. Şüpheli D.C, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.