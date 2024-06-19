Gebze'de 8. katta çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 katlı apartmanın 8. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Barış Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, dairede dumandan etkilenen 1 kişiyi merdivenli araçla kurtardı. Yangın da büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ