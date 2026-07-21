Gebze'de Ağaçlık Alanda Yangın - Son Dakika
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Gebze'de Ağaçlık Alanda Yangın

Gebze\'de Ağaçlık Alanda Yangın
21.07.2026 13:30
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Barış Mahallesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çevrede çok sayıda iş yeri ile park halindeki araçların bulunduğu bölgede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye sirayet etmeden söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de Ağaçlık Alanda Yangın - Son Dakika

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