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Gebze'de çıkan yangında bir kadın ve 2 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
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Gebze'de çıkan yangında bir kadın ve 2 çocuk dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 4 katlı bir dairenin 4. katında çıkan yangında bir kadın ve 2 çocuk dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gebze\'de çıkan yangında bir kadın ve 2 çocuk dumandan etkilendi
29.12.2023 - 14:43,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı dairenin 4. katında çıkan yangında bir kadın ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, evde hasar oluştu.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğuna müdahale edildi. Yangın sebebiyle evde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de çıkan yangında bir kadın ve 2 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika


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