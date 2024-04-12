Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde çocuklar kömürlüğün yanmasına sebep oldu

Kayseri'de bir evde 2 genç ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde, 2 genç hareketsiz şekilde yatarken ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.