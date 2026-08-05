Kocaeli’de geri dönüşüm deposunda yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı mevkisinde faaliyet gösteren geri dönüşüm deposunda saat 17.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesisten yükselen alev ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevlerin diğer alanlara sıçramasını önlemek için müdahaleye başladı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.